ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли из РСЗО HIMARS город Перевальск в Луганской Народной Республике.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:55 по населённому пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)»,— говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении.