ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:55 по населённому пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)»,— говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении.