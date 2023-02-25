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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР

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Вооружённые силы Украины обстреляли из РСЗО HIMARS город Перевальск в Луганской Народной Республике.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК. 

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:55 по населённому пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)»,— говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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