Российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.