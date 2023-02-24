Российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки уничтожены более 60 украинских военных.

Об этом сообщает Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.