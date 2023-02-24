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Российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

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На Купянском направлении за сутки уничтожены более 60 украинских военных.
Российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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