«Укрэнерго» сообщило о сокращении импорта электроэнергии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о сокращении импорта электроэнергии.

«Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране... Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.