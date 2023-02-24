«Укрэнерго» сообщило о сокращении импорта электроэнергии
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«Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране... Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает потратить $4 млрд на восстановление, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.