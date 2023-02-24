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Минобороны Белоруссии сообщило о перемещении ракетного подразделения

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Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении одного из ракетных подразделений «в назначенный район» в рамках мероприятий боевой готовности.
Минобороны Белоруссии сообщило о перемещении ракетного подразделения
  • РИА Новости

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении.

Уточняется, что личный состав отработает комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовит технику к боевому применению.

Ранее начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что власти Белоруссии принимают меры реагирования на возможные провокации Украины.

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