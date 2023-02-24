Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что предпосылкой к конфликту на Украине послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о «неспровоцированном» начале конфликта, именно расширение Североатлантического альянса послужило его началом.

«Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого», — заявил Макговерн в ходе заседания Совбеза ООН.

7 февраля посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала La Chaîne Info сообщил, что Пекин понимает озабоченность России расширением НАТО на восток и планами по включению в альянс Украины.

Обозреватель журнала The National Interest Самид Баша выразил мнение, что стремление США установить доминирование во всём мире подтолкнуло Россию начать специальную военную операцию на Украине.