TNI: стремление США к доминированию подтолкнуло Россию к активным действиям на Украине
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Как пишет обозреватель, США используют доктрину Вулфовица 1992 года при ведении опосредованной войны за усиление доминирования в мире.
Баша отметил, что сутью этой политики является подчёркивание превосходства Вашингтона в постсоветском мире и искоренение соперников в этом регионе.
Журналист объяснил, что, несмотря на обещание американских властей не проводить расширения НАТО на Восток, Вашингтон всё ещё стремился к доминирующему положению.
«Позиция Америки, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, только ещё больше разозлила (президента России Владимира. — RT) Путина. Он, как и большая часть российской политической элиты, мог только прийти к выводу, что США не намерены работать с Россией ответственно и уважительно», — указал Баша.
По мнению обозревателя, российская спецоперация нацелена на демонстрацию того, что доктрина Вулфовица не сможет дальше продвигаться в отношении России.
Ранее бывший посол Великобритании в России Тони Брентон выразил уверенность, что обещание западных стран принять Украину в Североатлантический альянс стало причиной украинского конфликта.