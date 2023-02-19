TNI: стремление США к доминированию подтолкнуло Россию к активным действиям на Украине

Стремление Соединённых Штатов установить доминирование во всём мире подтолкнуло Россию начать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение выразил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

Как пишет обозреватель, США используют доктрину Вулфовица 1992 года при ведении опосредованной войны за усиление доминирования в мире.

Баша отметил, что сутью этой политики является подчёркивание превосходства Вашингтона в постсоветском мире и искоренение соперников в этом регионе.

Журналист объяснил, что, несмотря на обещание американских властей не проводить расширения НАТО на Восток, Вашингтон всё ещё стремился к доминирующему положению.

«Позиция Америки, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, только ещё больше разозлила (президента России Владимира. — RT) Путина. Он, как и большая часть российской политической элиты, мог только прийти к выводу, что США не намерены работать с Россией ответственно и уважительно», — указал Баша.

По мнению обозревателя, российская спецоперация нацелена на демонстрацию того, что доктрина Вулфовица не сможет дальше продвигаться в отношении России.

Ранее бывший посол Великобритании в России Тони Брентон выразил уверенность, что обещание западных стран принять Украину в Североатлантический альянс стало причиной украинского конфликта.