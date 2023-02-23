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Пашинян проинформировал Путина о встрече с Алиевым в Мюнхене 18 февраля

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Премьер-министр Армении Николаи Пашиняна в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене.
Пашинян проинформировал Путина о встрече с Алиевым в Мюнхене 18 февраля
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

Также стороны обсудили вопросы практической реализации комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

14 февраля Путин поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым.

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