Пашинян проинформировал Путина о встрече с Алиевым в Мюнхене 18 февраля
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«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
Также стороны обсудили вопросы практической реализации комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
14 февраля Путин поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым.