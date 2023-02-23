Сейсмолог Шебалин прокомментировал землетрясение в Таджикистане

Директор Института теории прогноза землетрясений Пётр Шебалин прокомментировал землетрясение, которое произошло на границе Таджикистана и Китая.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что случившееся не имеет отношения к событиям в Турции.

«Тот факт, что произошло два таких землетрясения с небольшим перерывом во времени, — это просто так устроена система случайных событий: то пусто, то густо. Это вполне соответствует случайным процессам, несмотря на то, что вообще землетрясение — это событие достаточно редкое», — пояснил Шебалин.

Как считает эксперт, нет оснований говорить, что сейсмическая активность в регионе возросла.

Тем временем в Нижнеудинском районе Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, передаёт Newinform со ссылкой на специалистов Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Александр Горшков высказался о ряде недавних землетрясений.