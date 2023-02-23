Зеленский: Украина направила в КНР предложение о встрече
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — приводит РИА Новости слова Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Украинский лидер отметил, что ему известно о «мирном плане» КНР, но конкретного документа он не видел.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи в Москве не обсуждали китайский план по урегулированию ситуации на Украине.