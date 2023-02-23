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Лукашенко: Белоруссия получит поддержку мирового сообщества в случае агрессии Киева

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что мировое сообщество поддержит Минск в случае агрессии со стороны Украины.
Лукашенко: Белоруссия получит поддержку мирового сообщества в случае агрессии Киева
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе Китая, если против нас будет совершена агрессия», — приводит издание «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Он отметил, что данная информация доводится по разным каналам до Украины и стран Запада.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность, что все действия украинского президента Владимира Зеленского направлены на уничтожение Украины.

Лукашенко заявил, что «бойня на Украине» нужна только Соединённым Штатам, но не европейским странам.

Он объяснил, что, «если будет эскалация, Европе будет жарко». По его мнению, в странах Европы это понимают.

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