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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежности конфликта на Украине, однако, по его словам, первопричины лежат не в России.
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен
  • AFP

Он напомнил, что, по мнению некоторых россиян, Москва поторопилась с началом СВО.

«А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины (теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто её начал), не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжёлыми», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Лукашенко также напомнил о заявлениях экс-руководителей ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые признались в том, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать время ВСУ подготовить солдат.

«Маски сорваны, карты открыты», — добавил он.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность, что все действия украинского президента Владимира Зеленского направлены на уничтожение Украины.

Лукашенко заявил, что «бойня на Украине» нужна только Соединённым Штатам, но не европейским странам.

Он объяснил, что «если будет эскалация, Европе будет жарко». По его мнению, в странах Европы это понимают.

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