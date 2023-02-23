Главу Новокаховского городского округа Леонтьева наградили орденом Мужества

Главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева представили к ордену Мужества.

«Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награждается глава Новокаховского городского округа Леонтьев Владимир Павлович», — сообщает ТАСС.

Награду вручил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее курсанту Новосибирского военного института Росгвардии вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, проявленные при участии в спецоперации на Украине.

В январе глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации на Украине, за мужественное выполнение задач.