Главу Новокаховского городского округа Леонтьева наградили орденом Мужества
- Владимир Сальдo
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
«Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награждается глава Новокаховского городского округа Леонтьев Владимир Павлович», — сообщает ТАСС.
Награду вручил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее курсанту Новосибирского военного института Росгвардии вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, проявленные при участии в спецоперации на Украине.
В январе глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил военных, участвующих в спецоперации на Украине, за мужественное выполнение задач.