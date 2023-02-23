Советник Пушилина Гагин: у ВСУ нет успеха на Артёмовском и Угледарском направлениях

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об отсутствии успеха у украинской армии на Артёмовском и Угледарском направлениях.

Об этом Гагин сказал в беседе с РИА Новости.

«На особо горячих направлениях, таких как Артёмовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов», — констатировал собеседник агентства.

Он добавил, что на данных направлениях ВСУ несут большие потери в живой силе.

Гагин подчеркнул, что боевая инициатива на данных участках фронта находится у ВС России.

Ранее Гагин не исключил, что украинские войска скоро сдадут Артёмовск.