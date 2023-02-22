Советник Пушилина Гагин заявил о перспективе скорой сдачи Артёмовска со стороны ВСУ
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«В любом случае время сдачи Артёмовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдёт достаточно скоро», — цитирует его РИА Новости.
Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.
20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.