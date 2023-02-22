Советник Пушилина Гагин заявил о перспективе скорой сдачи Артёмовска со стороны ВСУ

Вероятно, украинские войска скоро сдадут Артёмовск, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«В любом случае время сдачи Артёмовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдёт достаточно скоро», — цитирует его РИА Новости.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.

20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.