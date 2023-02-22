Узнать больше

Советник Пушилина Гагин заявил о перспективе скорой сдачи Артёмовска со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Вероятно, украинские войска скоро сдадут Артёмовск, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Советник Пушилина Гагин заявил о перспективе скорой сдачи Артёмовска со стороны ВСУ
  • AP

«В любом случае время сдачи Артёмовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдёт достаточно скоро», — цитирует его РИА Новости.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.

20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить