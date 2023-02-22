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Захарова: Зеленский незатейливо сравнил свой режим с фашистским, критикуя Берлускони

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Украинский президент Владимир Зеленский невольно сравнил свой режим с фашистским, когда в «приступе злобы набросился» на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и заявил, что «его дом не бомбили».
Захарова: Зеленский незатейливо сравнил свой режим с фашистским, критикуя Берлускони
  • РИА Новости

«В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс», — написала Захарова в Telegram.

Зеленский, в частности, заявил, что «дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки».

При этом сам Берлускони уже рассказывал, что никогда не забудет, «как союзники бомбили Милан в 1943 году».

«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времён Второй мировой. Проговорился», — отметила Захарова.

Бывший итальянский премьер ранее подчеркнул, что «негативно оценивает» поведение украинского лидера. По его мнению, Зеленскому необходимо было «прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы избежать конфликта.

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