На Украине запретили деятельность Партии регионов

В СБУ сообщили о запрете деятельности Партии регионов на Украине, активы политической организации, согласно постановлению, будут национализированы.

«Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности Партии регионов и передаче в госсобственность имущества Украины пророссийской политсилы», — говорится в заявлении СБУ.

Уточняется, что решение суда применимо ко всем активам партии и её структурных подразделений на территории государства. Эксперты проводят оценку имущества.

В СБУ заявили, что представители Партии регионов ещё до начала спецоперации на Украине якобы «поддерживали кремлёвский режим» и оправдывали события на юго-востоке страны.

«Сотрудники Службы безопасности и ГБР задокументировали преступные действия «регионалов» и инициировали передачу 100% «партийного» имущества в доход Украины», — заключили в ведомстве.

В 2022 году апелляционный административный суд Украины принял решение о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Иск направило Министерство юстиции.