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Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины взять Крым под контроль

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У Украины практически нет шансов вернуть себе Крым, уверен бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.
Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины взять Крым под контроль
  • РИА Новости

«По моей твёрдой оценке, страшно трудно будет вернуть Крым. Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно», — сказал он в эфире RMF FM.

Стружик также убеждён, что противостояние на Украине закончится переговорами, дипломатические решения появятся в 2023 году.

Опыт последних десятилетий показывает, что «ни одна война не заканчивается так, как мы того ожидаем», отметил он.

18 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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