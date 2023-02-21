Узнать больше

Президент Сербии Вучич предрёк серьёзные изменения в зоне СВО в течение трёх дней

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что ситуация в зоне СВО кардинально изменится в течение ближайших трёх дней.
Президент Сербии Вучич предрёк серьёзные изменения в зоне СВО в течение трёх дней
  • Gettyimages.ru

«Из заявлений президента России Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине, и эта позиция (или, другими словами, эскалация конфликта) дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, он рассчитывает «увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы в её сторону никогда не исходили угрозы с территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить