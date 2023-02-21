Президент Сербии Вучич предрёк серьёзные изменения в зоне СВО в течение трёх дней

Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что ситуация в зоне СВО кардинально изменится в течение ближайших трёх дней.

«Из заявлений президента России Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине, и эта позиция (или, другими словами, эскалация конфликта) дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, он рассчитывает «увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы в её сторону никогда не исходили угрозы с территории Украины.