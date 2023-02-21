Узнать больше

МО: за сутки на Херсонском направлении уничтожены три самоходные гаубицы ВСУ

Короткая ссылка
RT
Российские войска уничтожили на Херсонском направлении радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и три самоходные гаубицы Вооружённых сил Украины.
МО: за сутки на Херсонском направлении уничтожены три самоходные гаубицы ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», — говорится в заявлении. 

Также в районе населённого пункта Томина Балка Херсонской области была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Кроме того, украинские войска за сутки на Донецком направлении потеряли более 170 человек, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить