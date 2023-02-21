МО: за сутки на Херсонском направлении уничтожены три самоходные гаубицы ВСУ

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и три самоходные гаубицы Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», — говорится в заявлении.

Также в районе населённого пункта Томина Балка Херсонской области была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Кроме того, украинские войска за сутки на Донецком направлении потеряли более 170 человек, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов.