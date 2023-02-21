Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Дальнее — Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка шестью снарядами калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую.