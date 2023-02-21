Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую 39 натовскими снарядами

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:40 — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что этот район был также обстрелян в 20:53, 21:34 и 22:10. По нему выпустили 12 снарядов.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель пострадал в результате обстрела города со стороны украинской армии.

Кроме того, в представительстве заявили, что боевики ВСУ обстреляли из РСЗО населённый пункт Каштановое в ДНР.