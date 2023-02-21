Узнать больше

Марочко: украинские военные надеются на открытие «второго фронта» против России

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие надеются на открытие «второго фронта» после визита президента США Джо Байдена в Киев.
Марочко: украинские военные надеются на открытие «второго фронта» против России
  • AP

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Многие (украинские военные. — RT) рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, офицеры ВСУ используют это событие «для поднятия морального духа подчинённых».

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что визит Байдена на Украину связан с желанием американских ястребов развязать крупномасштабный конфликт.

Утром 20 февраля стало известно, что президент США прибыл в Киев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить