Украинские военнослужащие надеются на открытие «второго фронта» после визита президента США Джо Байдена в Киев.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Многие (украинские военные. — RT) рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, офицеры ВСУ используют это событие «для поднятия морального духа подчинённых».

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что визит Байдена на Украину связан с желанием американских ястребов развязать крупномасштабный конфликт.

Утром 20 февраля стало известно, что президент США прибыл в Киев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».