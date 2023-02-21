Французский политик Филиппо назвал причину визита Байдена в Киев

Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что визит президента США Джо Байдена на Украину связан с желанием американских ястребов развязать крупномасштабный конфликт.

«Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие ястребы вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — написал он в Twitter.

Филиппо подчеркнул, что народы должны выступить за мир между государствами.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев.