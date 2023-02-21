Французский политик Филиппо назвал причину визита Байдена в Киев
- AP
«Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие ястребы вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — написал он в Twitter.
Филиппо подчеркнул, что народы должны выступить за мир между государствами.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита Байдена на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».
Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев.