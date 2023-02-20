Санду заявила, что Молдавия не зависит от одного поставщика газа впервые в истории страны
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Об этом, как пишет РИА Новости, Санду сказала в ходе выступления на сессии парламентской ассамблеи «Евронест», которая проходит в Кишинёве.
«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа», — подчеркнула она.
По словам Санду, преодолеть экономический кризис и инфляцию, с которыми столкнулась Молдавия в прошлом году, помогли западные партнёры и молдавское правительство.
При этом 19 февраля в столице Молдавии прошла мирная акция протеста против роста тарифов на энергоносители.