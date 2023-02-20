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Санду заявила, что Молдавия не зависит от одного поставщика газа впервые в истории страны

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Молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия впервые за всю историю страны не зависит от одного поставщика природного газа.
Санду заявила, что Молдавия не зависит от одного поставщика газа впервые в истории страны
  • globallookpress.com
  • © Cristian Cristel/XinHua

Об этом, как пишет РИА Новости, Санду сказала в ходе выступления на сессии парламентской ассамблеи «Евронест», которая проходит в Кишинёве.

«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа», — подчеркнула она.

По словам Санду, преодолеть экономический кризис и инфляцию, с которыми столкнулась Молдавия в прошлом году, помогли западные партнёры и молдавское правительство.

При этом 19 февраля в столице Молдавии прошла мирная акция протеста против роста тарифов на энергоносители.

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