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Медведев: Байден съездил в Киев, получив гарантии сохранности

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден съездил в Киев, получив гарантии сохранности.
Медведев: Байден съездил в Киев, получив гарантии сохранности
  • AP
  • © Evan Vucci

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита американского лидера, для того чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев.

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