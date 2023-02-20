Медведев: Байден съездил в Киев, получив гарантии сохранности

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден съездил в Киев, получив гарантии сохранности.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита американского лидера, для того чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Утром 20 февраля стало известно, что Байден прибыл в Киев.