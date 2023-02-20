Бастрыкин: боевики ВСУ пытаются уничтожить гражданские объекты повторными ударами по ним
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Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Чаще всего поводами для выезда наших следователей становятся обстрелы участниками вооружённых формирований Украины населённых пунктов и уничтожение гражданской инфраструктуры — жилых домов, школ и детских садов, образовательных и медицинских учреждений, магазинов и т. д.», — заявил он.
По его словам, украинские террористы умышленно наносят повторные удары именно по гражданским объектам.
«Это всё недвижимые объекты, и когда в одни и те же места попадают снаряды артиллерии и РСЗО, для нас очевидно, что всё это делается умышленно», — сказал Бастрыкин.
Ранее в СК России заявили, что почти 700 украинских силовиков обвиняют в запрещённых методах ведения войны.