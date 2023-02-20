Бастрыкин: боевики ВСУ пытаются уничтожить гражданские объекты повторными ударами по ним

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские террористы пытаются уничтожить гражданские объекты, нанося по ним повторные удары.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Чаще всего поводами для выезда наших следователей становятся обстрелы участниками вооружённых формирований Украины населённых пунктов и уничтожение гражданской инфраструктуры — жилых домов, школ и детских садов, образовательных и медицинских учреждений, магазинов и т. д.», — заявил он.

По его словам, украинские террористы умышленно наносят повторные удары именно по гражданским объектам.

«Это всё недвижимые объекты, и когда в одни и те же места попадают снаряды артиллерии и РСЗО, для нас очевидно, что всё это делается умышленно», — сказал Бастрыкин.

Ранее в СК России заявили, что почти 700 украинских силовиков обвиняют в запрещённых методах ведения войны.