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Бастрыкин: боевики ВСУ пытаются уничтожить гражданские объекты повторными ударами по ним

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские террористы пытаются уничтожить гражданские объекты, нанося по ним повторные удары.
Бастрыкин: боевики ВСУ пытаются уничтожить гражданские объекты повторными ударами по ним
  • © СК РФ

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Чаще всего поводами для выезда наших следователей становятся обстрелы участниками вооружённых формирований Украины населённых пунктов и уничтожение гражданской инфраструктуры — жилых домов, школ и детских садов, образовательных и медицинских учреждений, магазинов и т. д.», — заявил он.

По его словам, украинские террористы умышленно наносят повторные удары именно по гражданским объектам.

«Это всё недвижимые объекты, и когда в одни и те же места попадают снаряды артиллерии и РСЗО, для нас очевидно, что всё это делается умышленно», — сказал Бастрыкин.

Ранее в СК России заявили, что почти 700 украинских силовиков обвиняют в запрещённых методах ведения войны.

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