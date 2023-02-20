Марочко: боевики ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска
Как он рассказал РИА Новости, украинские террористы окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений.
«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — заявил он.
Марочко уточнил, что юго-восточнее населённого пункта террористы дистанционно минируют леса запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.