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Марочко: боевики ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска

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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска (Бахмута).

Как он рассказал РИА Новости, украинские террористы окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений.

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — заявил он.

Марочко уточнил, что юго-восточнее населённого пункта террористы дистанционно минируют леса запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

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