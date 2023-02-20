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Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе были убиты около пяти тысяч человек

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Около пяти тысяч жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских силовиков, сообщает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — сказал Бастрыкин.

По его словам, из них ранены почти девять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Снигирёвке пытали и убили местного жителя.

Также в СК России заявили, что почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны.

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