Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе были убиты около пяти тысяч человек
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — сказал Бастрыкин.
По его словам, из них ранены почти девять тысяч человек.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Снигирёвке пытали и убили местного жителя.
Также в СК России заявили, что почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны.