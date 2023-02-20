Экс-премьер Украины заявил о наличии в стране конструктивных сил для создания новой власти
Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Азаров отметил, что после окончания СВО на Украине должно быть создано техническое правительство. По его словам, оно подготовит условия для прихода к власти конструктивных сил.
«Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть», — сказал Азаров.
Ранее на Украине задержали депутата «Оппозиционной платформы» за якобы сотрудничество с Россией.
Также сообщалось, что в январе в Раде 70 депутатов выступили против лишения мандатов «пророссийских» коллег.