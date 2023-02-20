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Экс-премьер Украины заявил о наличии в стране конструктивных сил для создания новой власти

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что на Украине есть «здоровые» политические силы, способные возглавить новое правительство.

Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Азаров отметил, что после окончания СВО на Украине должно быть создано техническое правительство. По его словам, оно подготовит условия для прихода к власти конструктивных сил.

«Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть», — сказал Азаров.

Ранее на Украине задержали депутата «Оппозиционной платформы» за якобы сотрудничество с Россией.

Также сообщалось, что в январе в Раде 70 депутатов выступили против лишения мандатов «пророссийских» коллег.

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