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Ряд организаций Абхазии выступили против идеи вхождения республики в состав России

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Ряд общественных организаций и деятелей Абхазии выступили против обсуждаемой в интернете идеи о вхождении республики в состав России.
Ряд организаций Абхазии выступили против идеи вхождения республики в состав России
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, после объявления рабочей поездки президента Абхазии Аслана Бжании в Москву в интернете появились публикации о возможном вхождении республики в состав России.

Официальные лица Абхазии опровергли данную информацию, отметив, что она противоречит Конституции государства.

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях», — говорится в заявлении ряда общественных организаций.

Ранее власти Абхазии сообщили, что сохраняют бдительность в отношении Грузии, особенно на фоне информации о европейских эмиссарах, пытающихся открыть против России второй фронт.

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