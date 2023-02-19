Ряд организаций Абхазии выступили против идеи вхождения республики в состав России

Ряд общественных организаций и деятелей Абхазии выступили против обсуждаемой в интернете идеи о вхождении республики в состав России.

Как отмечает РИА Новости, после объявления рабочей поездки президента Абхазии Аслана Бжании в Москву в интернете появились публикации о возможном вхождении республики в состав России.

Официальные лица Абхазии опровергли данную информацию, отметив, что она противоречит Конституции государства.

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях», — говорится в заявлении ряда общественных организаций.

Ранее власти Абхазии сообщили, что сохраняют бдительность в отношении Грузии, особенно на фоне информации о европейских эмиссарах, пытающихся открыть против России второй фронт.