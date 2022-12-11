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Премьер Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть «фронт» против России в Грузии

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Власти Абхазии сохраняют бдительность отношении Грузии, особенно на фоне информации о европейских эмиссарах, пытающихся открыть против России «второй фронт», заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Он отметил, что в Абхазии никогда не теряют бдительность, особенно в нынешней ситуации.

«Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — цитирует РИА Новости премьера.

Анкваб выразил мнение, что в Грузии много разумных людей, которые не допустят эскалации.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что некоторые западные страны, а также украинские власти провокационно призывают Грузию открыть второй фронт против России.

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