В Минобороны России заявили, что российские войска поразили четыре склада с боеприпасами боевиков ВСУ в Херсонской области.

«В районе города Херсона и населённого пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Вместе с этим отмечается, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских террористов, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

18 февраля ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки.