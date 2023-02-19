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Российские войска поразили четыре склада с боеприпасами боевиков ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили четыре склада с боеприпасами боевиков ВСУ в Херсонской области.
Российские войска поразили четыре склада с боеприпасами боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«В районе города Херсона и населённого пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Вместе с этим отмечается, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских террористов, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 

18 февраля ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки.

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