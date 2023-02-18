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ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки

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За сутки на Донецком направлении российскими войсками уничтожены до 150 украинских военных, сообщило Минобороны России.
ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

«На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

В районах Авдеевки и Красногоровки уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее армия России поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки.

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