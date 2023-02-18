ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки
- РИА Новости
«На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».
В районах Авдеевки и Красногоровки уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее армия России поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки.