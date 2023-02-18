ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении за сутки

За сутки на Донецком направлении российскими войсками уничтожены до 150 украинских военных, сообщило Минобороны России.

«На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

В районах Авдеевки и Красногоровки уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее армия России поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки.