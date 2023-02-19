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В МО России заявили о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого

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RT
В Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поразили пункт дислокации 383-го полка БПЛА украинских войск в районе Хмельницкого.
В МО России заявили о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого
  • РИА Новости

«Поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

15 февраля в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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