В МО России заявили о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого

В Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поразили пункт дислокации 383-го полка БПЛА украинских войск в районе Хмельницкого.

«Поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

15 февраля в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.