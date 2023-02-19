В МО России заявили о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого
- РИА Новости
«Поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
15 февраля в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.