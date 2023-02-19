Володин назвал подлостью идею отменить празднование Дня Победы на Украине
«Самый подлый поступок», — написал парламентарий в Telegram.
Володин подчеркнул, что память о Дне Победы объединяет народы России, Украины и Белоруссии, этот факт вызывает раздражение у киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.
14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.