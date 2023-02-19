Володин назвал подлостью идею отменить празднование Дня Победы на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение отменить празднование Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто пожертвовал жизнью, освобождая мир от нацизма.

«Самый подлый поступок», — написал парламентарий в Telegram.

Володин подчеркнул, что память о Дне Победы объединяет народы России, Украины и Белоруссии, этот факт вызывает раздражение у киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.