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Володин назвал подлостью идею отменить празднование Дня Победы на Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение отменить празднование Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто пожертвовал жизнью, освобождая мир от нацизма.

«Самый подлый поступок», — написал парламентарий в Telegram.

Володин подчеркнул, что память о Дне Победы объединяет народы России, Украины и Белоруссии, этот факт вызывает раздражение у киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.

14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы — соответствующие изменения предложили внести в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский позже заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы могла прийти в голову только тем, кто огорчён поражением нацизма.

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