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Пашинян заявил о важности мирного процесса между Ереваном и Баку

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В пресс-службе армянского кабмина сообщили, что на встрече госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку.
Пашинян заявил о важности мирного процесса между Ереваном и Баку
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, в ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании региональных транспортных инфраструктур и делимитации границы между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договорённостью.

«Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны добиться подписания такого договора, который станет гарантией долгосрочного мира и стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

Алиев также заявил о наличии подвижек в позиции Еревана по вопросу мирного договора.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с Пашиняном и Алиевым заявил, что у обеих стран есть исторический шанс прийти к миру после 30 лет конфликта.

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