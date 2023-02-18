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Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана по вопросу мирного договора

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана по вопросу мирного договора.
Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана по вопросу мирного договора
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил по итогам трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и американским госсекретарём Энтони Блинкеном в Мюнхене.

«Встреча прошла хорошо, конструктивно... Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно», — цитирует Алиева РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Алиевым заявил, что у обеих стран есть исторический шанс прийти к миру после 30 лет конфликта.

16 февраля Пашинян заявил, что Армения завершила работу над проектом мирного соглашения с Азербайджаном и отправила его в Баку.

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