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Власти заявили, что в украинском Хмельницком произошло два взрыва

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Власти Хмельницкой области заявили, что в столице региона произошло два взрыва.
Власти заявили, что в украинском Хмельницком произошло два взрыва
  • AP

«Прозвучал взрыв в Хмельницком», — написал в Telegram глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий.

Ещё через минуту он сообщил о повторном взрыве.

Украинские СМИ ранее сообщили, что в Днепропетровске начались превентивные отключения света, часть города осталась без электричества, также о взрывах заявили в Хмельницкой области.

Также отключения происходили в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также в Харьковской области.

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