Власти заявили, что в украинском Хмельницком произошло два взрыва
- AP
«Прозвучал взрыв в Хмельницком», — написал в Telegram глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий.
Ещё через минуту он сообщил о повторном взрыве.
Украинские СМИ ранее сообщили, что в Днепропетровске начались превентивные отключения света, часть города осталась без электричества, также о взрывах заявили в Хмельницкой области.
Также отключения происходили в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также в Харьковской области.