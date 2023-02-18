На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области и отключениях света в Днепропетровске

В Днепропетровске начались превентивные отключения света, часть города осталась без электричества, также о взрывах сообщили в Хмельницкой области, пишет «СТРАНА.ua».

«Взрыв в Хмельницкой области. Губернатор призвал оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении.

Как утверждается, о «ракетной атаке» заявляют и в Днепропетровске.

Кроме того, «экстренные отключения света начались и в Николаевской области».