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На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области и отключениях света в Днепропетровске

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В Днепропетровске начались превентивные отключения света, часть города осталась без электричества, также о взрывах сообщили в Хмельницкой области, пишет «СТРАНА.ua».
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области и отключениях света в Днепропетровске
  • РИА Новости

«Взрыв в Хмельницкой области. Губернатор призвал оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении.

Как утверждается, о «ракетной атаке» заявляют и в Днепропетровске.

Кроме того, «экстренные отключения света начались и в Николаевской области».

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