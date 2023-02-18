Подполковник США Дэвис: ВСУ оказались в более опасной ситуации, чем принято считать

Трезвая и взвешенная оценка происходящего в зоне спецоперации России показывает, что Киев оказался в ситуации гораздо более опасной, чем принято считать на Западе. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Об этом он написал в статье для 19FortyFive.

Дэвис напомнил о словах главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» в ситуации вокруг Украины.

Общая картина событий гораздо сложнее, чем это представляется США, считает автор.

«Украина сталкивается с незавидными трудностями, нам нужно ясно понимать перспективы войск Зеленского в 2023 году», — пишет он.

Дэвис также отмечает, что Артёмовск (Бахмут), вероятно, вскоре ждёт та же судьба, что и Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и Соледар.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что потери ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимы с украинскими потерями в Артёмовске.