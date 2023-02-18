Подполковник США Дэвис: ВСУ оказались в более опасной ситуации, чем принято считать
- AP
Об этом он написал в статье для 19FortyFive.
Дэвис напомнил о словах главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» в ситуации вокруг Украины.
Общая картина событий гораздо сложнее, чем это представляется США, считает автор.
«Украина сталкивается с незавидными трудностями, нам нужно ясно понимать перспективы войск Зеленского в 2023 году», — пишет он.
Дэвис также отмечает, что Артёмовск (Бахмут), вероятно, вскоре ждёт та же судьба, что и Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и Соледар.
Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что потери ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимы с украинскими потерями в Артёмовске.