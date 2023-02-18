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ВКС России и предприятия «Роскосмоса» направили более 300 тонн гуманитарной помощи Донбассу

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Воздушно-космические силы России совместно с организациями ОПК корпорации «Роскосмос» направили жителям ДНР и ЛНР более 300 т гуманитарной помощи.

Об этом сообщает ТАСС.

«В ЛНР и ДНР направлено более 50 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что гуманитарный груз включает в себя цифровую и бытовую технику, обогреватели, продукты питания и лекарства.

Также в гуманитарной акции приняли участие неравнодушные граждане России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России уже идёт работа по восстановлению соцсферы.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке кабмином новых решений по соцподдержке участников СВО.

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