ВКС России и предприятия «Роскосмоса» направили более 300 тонн гуманитарной помощи Донбассу
Об этом сообщает ТАСС.
«В ЛНР и ДНР направлено более 50 автомобилей», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что гуманитарный груз включает в себя цифровую и бытовую технику, обогреватели, продукты питания и лекарства.
Также в гуманитарной акции приняли участие неравнодушные граждане России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России уже идёт работа по восстановлению соцсферы.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке кабмином новых решений по соцподдержке участников СВО.