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Путин сообщил, что в новых регионах России уже идёт работа по восстановлению соцсферы

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых российских регионах уже идёт работа по восстановлению социальной сферы.
Путин сообщил, что в новых регионах России уже идёт работа по восстановлению соцсферы
  • kremlin.ru

Об этом российский лидер сказал в ходе совещания, посвящённого открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.

«В этом регионе (в Запорожской области. — RT), как и в Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идёт работа по восстановлению социальной сферы», — сказал глава государства.

Путин добавил, что восстанавливаются в том числе региональные системы здравоохранения.

Также Владимир Путин заявил, что властям предстоит серьёзная работа, направленная на повышение качества медицинской помощи в российских регионах.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что формирование программы по развитию медицины в новых регионах России завершится до 1 апреля.

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