Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что Байден может направить войска на Западную Украину
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«Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину», — пишет он.
По его словам, такая ситуация может быстро перерасти в прямую войну между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.
Рикардс также утверждает, что администрация Байдена превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО. При этом он отметил, что Украина никогда не была жизненно важным интересом для американской стороны.
При этом он считает, что Россия выиграет в вооружённом конфликте на Украине, несмотря на западную помощь, которая лишь отсрочит победу Москвы.
Также он пишет, что Вашингтон не прекратит поставки оружия Киеву, поскольку Байден «боится потерять лицо», а его ближайшие советники, в том числе замгоссекретаря Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине.