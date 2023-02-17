Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что Байден может направить войска на Западную Украину

Экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Джо Байден может направить американские войска на Западную Украину.

«Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину», — пишет он.

По его словам, такая ситуация может быстро перерасти в прямую войну между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

Рикардс также утверждает, что администрация Байдена превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО. При этом он отметил, что Украина никогда не была жизненно важным интересом для американской стороны.

При этом он считает, что Россия выиграет в вооружённом конфликте на Украине, несмотря на западную помощь, которая лишь отсрочит победу Москвы.

Также он пишет, что Вашингтон не прекратит поставки оружия Киеву, поскольку Байден «боится потерять лицо», а его ближайшие советники, в том числе замгоссекретаря Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине.