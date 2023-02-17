Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей немедленно эвакуироваться из Артёмовска

Украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике немедленно эвакуироваться из города.

Об этом она написала в своих соцсетях.

Верещук заявила, что в городе остаются порядка 6 тыс. человек, подвергающих себя и своих близких опасности.

По её словам, если эти люди считают себя «адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами», то они «должны немедленно эвакуироваться».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска.

В январе житель Артёмовска рассказал в беседе с RT DE, как беженцы эвакуировались из города под обстрелами Вооружённых сил Украины.