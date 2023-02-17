Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей немедленно эвакуироваться из Артёмовска
- AP
Об этом она написала в своих соцсетях.
Верещук заявила, что в городе остаются порядка 6 тыс. человек, подвергающих себя и своих близких опасности.
По её словам, если эти люди считают себя «адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами», то они «должны немедленно эвакуироваться».
Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска.
В январе житель Артёмовска рассказал в беседе с RT DE, как беженцы эвакуировались из города под обстрелами Вооружённых сил Украины.