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Более 40 военных из ЛНР освобождены из плена в ходе обмена с Украиной

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Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более 40 военных из республики освобождены из плена в ходе обмена с киевским режимом.
Более 40 военных из ЛНР освобождены из плена в ходе обмена с Украиной
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Сегодня, 16 февраля 2023 года, состоялся очередной обмен, в результате которого из украинского плена освобождён 101 военнослужащий МО России, 44 из них — наши земляки», — цитирует её ТАСС.

По её словам, освобождённые будут возвращены домой «в ближайшие дни» — после проведения первичных осмотров медиками и оказания экстренной помощи.

Ранее в Минобороны России заявили, что 16 февраля из плена был возвращён 101 российский военнослужащий. Всем освобождённым военным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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