Более 40 военных из ЛНР освобождены из плена в ходе обмена с Украиной

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более 40 военных из республики освобождены из плена в ходе обмена с киевским режимом.

«Сегодня, 16 февраля 2023 года, состоялся очередной обмен, в результате которого из украинского плена освобождён 101 военнослужащий МО России, 44 из них — наши земляки», — цитирует её ТАСС.

По её словам, освобождённые будут возвращены домой «в ближайшие дни» — после проведения первичных осмотров медиками и оказания экстренной помощи.

Ранее в Минобороны России заявили, что 16 февраля из плена был возвращён 101 российский военнослужащий. Всем освобождённым военным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.