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Путин: власти рассматривают вопрос поддержки бойцов ЧВК, которые участвуют в спецоперации

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Российские власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, об этом президент сказал на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Она затронула тему социальной несправедливости, когда детям российских военнослужащих положены социальные гарантии, а детям бойцов ЧВК — нет.

«Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтём их», — сказал Путин.

В начале декабря президент заявил, что пострадавшие в ходе проведения спецоперации российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь.

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