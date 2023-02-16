Москалькова получила ответ от ООН на обращение о применении Киевом насилия против пленных
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом она написала в Telegram.
«Получен ответ из Женевы от верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу», — написала Москалькова.
Москалькова отметила важность наличия диалога с организацией, а также её готовность начать решать эту проблему.
Ранее вернувшийся из плена военнослужащий ВС России Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.