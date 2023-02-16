Российский солдат рассказал об охоте диверсантов ВСУ за бойцами Группы Вагнера

Диверсанты ВСУ пытаются пленить бойцов из Группы Вагнера, заявил вернувшийся из плена солдат ВС России Дмитрий Галкин.

Галкин рассказал, что был взят в плен украинским ДРГ.

Он отметил, что в плену к нему были применены пытки, так как бойцы ВСУ думали, что он входит в Группу Вагнера.

«Не знаю, почему так интересовались «Вагнером». Я, дело в том, что тогда в первый раз услышал, что есть такая организация — «Вагнер». Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жёстко относятся», — цитирует РИА Новости солдата.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска (Бахмута).

По его словам, там остаются мирные жители, которым украинские военные не дают уехать.