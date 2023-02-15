Парламент Эстонии уточнил, какие советские памятники необходимо демонтировать
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба эстонского парламента.
Согласно поправкам, памятник или скульптура не должны «разжигать ненависть», а также поддерживать «акт агрессии, геноцид или военное преступление».
Ранее стало известно, что правительство Эстонии приняло решение выделить €1,42 млн на демонтаж советских памятников.
16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей.