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Парламент Эстонии уточнил, какие советские памятники необходимо демонтировать

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Парламент Эстонии в ходе заседания принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, которые предоставляют право для демонтажа из публичного пространства советских памятников.
Парламент Эстонии уточнил, какие советские памятники необходимо демонтировать
  • globallookpress.com

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Согласно поправкам, памятник или скульптура не должны «разжигать ненависть», а также поддерживать «акт агрессии, геноцид или военное преступление».

Ранее стало известно, что правительство Эстонии приняло решение выделить €1,42 млн на демонтаж советских памятников.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей.

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