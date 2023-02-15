ВСУ за сутки 21 раз обстреливали ДНР, ранены пять мирных жителей

Украинские военные за сутки выпустили 85 снарядов по населённым пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей.

Об этом информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм», — сказано в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, уточнили в представительстве.

Отмечается, что ВСУ выпустили 85 единиц различных боеприпасов.

13 февраля ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области.