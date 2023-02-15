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ВСУ за сутки 21 раз обстреливали ДНР, ранены пять мирных жителей

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Украинские военные за сутки выпустили 85 снарядов по населённым пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей.

Об этом информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм», — сказано в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, уточнили в представительстве.

Отмечается, что ВСУ выпустили 85 единиц различных боеприпасов.

13 февраля ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области.

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